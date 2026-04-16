Entre las 100 personas más influyentes del mundo en este 2026, lista que publica la revista Time cada año, figuran dos peruanos: el papa León XIV y la activista indígena Mari Luz Canaquiri Murayari, a quienes destaca por sus trayectorias en la religión y la defensa ambiental, respectivamente.

Sobre el sumo pontífice de origen estadounidense y nacionalizado peruano, la publicación resalta “su valentía y sencillez”, así como su compromiso por promover una Iglesia más abierta y participativa.

También menciona que León XIV, quien cumplirá un año como papa, tiene la intención de devolver credibilidad moral y espiritual a la institución.

DEFENSORA. En el grupo de “Innovadores” se encuentra Canaquiri Murayari, quien es presidenta de la Asociación de Mujeres Huaynakana Kamatahuara Kana, y TIME pone foco en su trabajo para proteger el Amazonas de la contaminación derivada de las industrias extractivas.

Esta destacada mujer, nacida en Loreto, ganó el Premio Medioambiental Goldman 2025, el galardón ambiental más importante a nivel internacional, gracias a su lucha en la defensa del río Marañón.

En marzo de 2024, logró una sentencia histórica que otorgó personalidad jurídica a dicho afluente..

OJO AL DATO. Solo el 10 % de los personajes son latinos, entre ellos, el actor brasileño Wagner Moura y la presidenta de México.