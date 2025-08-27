Aurora Caruajulca

aurora.caruajulca@prensmart.pe

Una fotografía reciente del papa León XIV junto a una estatua de Santa Rosa de Lima ha causado revuelo en el Perú y fuera de sus fronteras.

El registro se difundió justo a pocos días del 30 de agosto, fecha en que miles de fieles acuden al convento limeño de la santa peruana, lo que ha multiplicado la atención sobre la imagen.Santa Rosa es considerada la primera santa de América y su devoción se extiende desde el Perú hasta Filipinas y varios países de Europa y América Latina.

Cada año, procesiones, misas y peregrinaciones marcan su día, con multitudes que viajan para rendirle homenaje en su casa natal o en el pozo donde, según la tradición, lanzaba cartas a Dios.

La reacción es todavía mayor porque la fotografía involucra a León XIV, el primer papa peruano en la historia de la Iglesia Católica. Desde su elección, el pasado 8 de mayo, el pontífice ha buscado gestos que lo acerquen a sus raíces.

Ahora, posando junto a la santa limeña, muchos interpretan una señal directa de orgullo y reconocimiento hacia las tradiciones que marcaron su formación espiritual.

“Es un gesto simbólico, pero también profundamente emotivo para los creyentes peruanos”, señalaron voceros eclesiásticos consultados en Lima.

El Vaticano aún no ha emitido un comunicado oficial, aunque se espera que durante las celebraciones del 30 de agosto el papa envíe un mensaje especial. En el país, parroquias y comunidades católicas ya preparan vigilias y misas que se transmitirán a nivel nacional e internacional.

Creyentes felices por este gesto simbólico lleno de feSanta Rosa de Lima, nacida como Isabel Flores de Oliva en 1586, dedicó su vida al cuidado de enfermos y pobres.