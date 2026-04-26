Después de 13 años de relación, el conocido actor y director peruano, Bruno Ascenzo, se casó con su novio Adrián Bello, en una ceremonia íntima en el Valle Sagrado de Los Incas.

Hasta la localidad cusqueña de Yucay, llegaron amigos y afines de la pareja, entre quienes destacaron el cantautor español Alejandro Sanz y su novia, la peruana Stephanie Cayo.

La actriz peruana no podía faltar a la boda de Bruno Ascenzo, ya que mantienen una relación de amistad desde que eran niños, y juntos emprendieron sus carreras actorales en cine y televisión.

OJO| Actriz brindó palabras durante boda de Bruno Ascenzo.

En una serie de imágenes compartidas por la cuenta: Carla del Castillo Wedding Planner, se muestra la cercanía entre los actores peruanos, incluso ella se subió al escenario a dedicarle una tierna canción a los novios.

En estas imágenes se ve a los recién casados vestir ternos de color plomo y marrón, también se los ve bastante relajados, sentados en el césped junto a sus invitados, disfrutando de la música y comida.

“Son un amor de pareja, el año pasado nos dieron el sí para hacer la boda y desde entonces hemos trabajado junto a ellos, fue una locura, pero todo salió perfecto”, citan desde la referida cuenta de planeamiento de bodas.

Una de las parejas mediáticas que había llegado a Cusco y posteriormente a Machu Picchu, días antes de la boda, fue Alejandro Sanz - Stephanie Cayo, quienes se dejaron ver en Cusco visitando los principales atractivos turísticos.

Recién ahora se conoce el verdadero motivo de su visita a la región imperial, asistir a la boda de Bruno y Adrián.

Finalmente en la cuenta: Carla del Castillo Wedding Planner, se compartieron detalles del lugar, un hotel con bastantes áreas verdes, un escenario al aire libre, una torta de cinco pisos con temática andina, y otras postales más acerca de la ceremonia.