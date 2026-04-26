¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este domingo 26 de abril te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

Hoy será un domingo con buenas noticias. Habrá un reencuentro con sus seres queridos donde olvidarán rencillas recientes. Bien por ello.

TAURO

No le tema a los cambios radicales en el hogar. Quizá necesite un cambio de energías para que la suerte de todos tenga un giro positivo.

GEMINIS

La pareja marcha sobre ruedas. Ya tienen varios proyectos en común, aprovechen el domingo para ultimar detalles. Adelante.

CANCER

Busque el apoyo de la pareja para hacer esos cambios en casa que tiene pensado. Pero igual escuche con atención sus sugerencias.

LEO

Guardar momentos vividos con la pareja es hermoso. Pero es tiempo también de escribir nuevas páginas. Disfrute del domingo con ella.

VIRGO

Cuide su cuerpo de los malos hábitos. El cigarrillo, el alcohol, la noche y la mala alimentación son sus peores enemigos. Está advertido.

LIBRA

La soledad suele ser su refugio en determinados momentos. Pero hoy necesita de compañía. Acérquese a sus seres queridos. Suerte.

ESCORPIO

Trate de mantenerse firme en sus ideales y por nada del mundo deje que terceras personas lo afecten con sus comentarios. Adelante.

SAGITARIO

Todo saldrá como lo tenía previsto en la jornada dominical de hoy. Aproveche la tarde para descansar en casa viendo una buena película.

CAPRICORNIO

No tiene nada de malo reconocer sus errores. Pero ello no basta, pida disculpas de ser necesario o haga las correcciones debidas. Suerte.

ACUARIO

La llegada de un pariente que suele ser complicado, puede ponerle de mal humor. Debe aprender a controlarse y manejar la situación.

PISCIS

No puede esperar una buena actitud de la pareja cuando usted no cumplió con lo ofrecido. Aún está a tiempo de hacerlo. Manos a la obra.