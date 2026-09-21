Con polos de color blanco y portando carteles en los que pedían frenar la violencia en las escuelas, decenas de padres participaron ayer en un plantón pacífico frente al Palacio de Justicia, en el Cercado de Lima, y en los exteriores del colegio Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, para exigir justicia tras el caso de violencia sexual que sufrió un escolar de 16 años.

Durante la protesta, los ciudadanos expresaron su indignación ante el acoso, hostigamiento y los hechos de violencia que sufren muchos alumnos en los colegios sin que las autoridades tomen medidas correctivas. Solo en lo que va del 2026, el Ministerio de Educación (Minedu) ha registrado más de 11 mil casos de violencia en los colegios, a través del portal SíSeVe.

Los padres también demandaron sanciones ejemplares para los seis menores que cumplen internamiento preventivo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (“Maranguita”) por presuntamente agredir sexualmente a su compañero cuando iban en un bus. “Este caso extremo de bullying ya sobrepasó todos los límites”, señaló una madre de familia.

Algunos padres consideraron necesario reforzar la educación en valores, el respeto y la convivencia escolar, pero también reclamaron que docentes, auxiliares y directivos tengan protocolos claros para detectar y frenar cualquier señal de acoso o violencia. No obstante, una profesora denunció que se sienten atados de mano para imponer disciplina, debido a las normas del Ministerio de Educación que deben ser cambiadas.

Aún no se identifican a adultos que iban en bus

En paralelo, el abogado de la familia del escolar agredido, Jorge Petrozzi, sostuvo que el presunto ataque habría sido premeditado y que existían antecedentes de acoso contra el adolescente. El letrado anunció que buscará la máxima sanción prevista por la ley para los menores que resulten responsables, la cual, según explicó, puede llegar a ocho años de internamiento.

Además, denunció, que hasta la fecha, la escuela Liceo Naval Almirante Guise no ha identificado a los adultos que iban en el bus cuando ocurrió el acto de violencia y que serían dos docentes y el chofer, los cuales serán denunciados por la familia de la víctima.

“Nosotros tenemos, primeramente, que comenzar por la identificación de esos adultos, porque lamentablemente, hasta ahora, ni el Liceo Naval ni ninguna autoridad ha tomado alguna acción proactiva en el sentido de denunciar a esos adultos, identificarlos, indicar, no ha habido nada”, dijo en RPP.

Por su parte, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, aseguró que su institución resolverá el caso de la denuncia de violencia sexual dentro de los cuatro meses de internamiento preventivo dictado contra seis adolescentes implicados.

OJO AL DATO. La Comisión de Educación del Congreso propuso que los colegios administrados por el sector Defensa pasen a depender del Minedu.