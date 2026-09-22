Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Carlos de 32 años, que nos escribe desde Los Olivos.

Doctora Magaly Moro, nunca pensé que algún día tendría celos de mi propia mamá por culpa de mi enamorada. Con Lucía llevo tres años y desde el comienzo se llevaron muy bien, pero últimamente siento que ellas son más cercanas entre sí que conmigo. Cada vez que discutimos, mi mamá termina llamándola para saber qué pasó y, muchas veces, hasta le da la razón.

El problema es que ellas tienen sus propios planes. Salen a comprar, van a comer, conversan por teléfono y hasta se escriben durante el día. A veces llego a mi casa y las encuentro riéndose de algo que yo ni siquiera sé. Cuando pregunto qué pasó, mi mamá me dice que son “cosas de mujeres” y mi novia se ríe. Yo termino sintiéndome como el invitado en mi propia familia.

Lo más curioso ocurrió las dos veces que Lucía y yo terminamos. Ella lloró mucho por la ruptura, pero lo que más le dolía era dejar de ver a mi mamá. La primera vez me dijo directamente que extrañaba muchísimo a su “mami” y la segunda volvió a repetir que separarse de ella le estaba resultando más difícil que separarse de mí. Y yo, aunque me quería hacer el fuerte, no podía dejar de pensar que mi propia novia estaba sufriendo más por mi mamá que por mí.

Doctora, ¿estoy siendo celoso sin razón? No quiero pedirle a mi novia que se aleje de mi mamá porque sé que se quieren y tampoco pretendo generar un problema familiar. Pero me incomoda sentir que ellas tienen una relación que parece más fuerte que la que yo tengo con mi propia enamorada.

CONSEJO

Querido Carlos, mira el lado positivo de esa buena relación de tu novia con tu mamá. El problema aparece cuando esa cercanía empieza a meterse en asuntos de pareja y eso no parece ser el caso. Habla con Lucía y pídele que los problemas entre ustedes se resuelvan primero entre ambos. No le exijas que se aleje de tu mamá, pero sí que respete el espacio de la relación.