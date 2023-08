Más de 4000 familias peruanas serán beneficiadas con “Corre Conmigo 5K”, una carrera inclusiva organizada por la Sociedad Peruana de Síndrome Down, que se realizará el domingo 3 de septiembre entre las 8 a.m. hasta las 12 p.m. y cuyos fondos recaudados serán destinados al empoderamiento y defensa de los derechos de las personas con síndrome de Down.

La meta es llegar a inscribir a 3000 participantes. “Esta carrera será en el parque El Pentagonito del distrito de San Borja. Este año nos invitará a reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros podemos hacer que las personas con síndrome de Down sean protagonistas de su inclusión en la sociedad”, señaló Pablo Gómez, presidente de la Sociedad Peruana de Síndrome Down.

“Esta carrera es una gran oportunidad para celebrar todos los grandes cambios que han ido logrando las personas con síndrome de Down, junto a quienes conforman sus redes de apoyo: familiares, amigos, organizaciones civiles y cada uno de los participantes de la carrera. Es también una gran oportunidad para apoyar la labor que hace la Sociedad Peruana de Síndrome Down”, destacó Gómez.

Si desea participar tienes dos opciones. La primera es ingresar a la página web del evento https://www.corre5k.spsd.org.pe/ y la segunda opción es ingresar a Joinnus https://www.joinnus.com/events/sports/lima-corre-conmigo-5k-55301.

“Desde la Sociedad Peruana de Síndrome Down queremos agradecerles por formar parte de esta gran comunidad de personas que quieren y hacen de este país un lugar más inclusivo”, compartió Gómez.

Para mayor información también puede escribir a comunicacionesapoyo@spsd.org.pe o al WhatsApp: 954710625.