Una desagradable sorpresa se llevaron ayer muchos pasajeros de los buses del Corredor Morado debido a que no se enteraron que dichos vehículos dejarían de operar.

Diario OJO recorrió parte de una de sus rutas, desde San Juan de Lurigancho hasta el centro de Lima y recogió los reclamos de los pasajeros que usaban este medio de transporte.

En el paradero de Bayóvar, en la avenida Fernando Wiese, los ciudadanos dijeron que desconocían que los buses del Corredor Morado no circularían más. “No sabía. Pensé que estaban funcionando, por eso me puse a hacer mi cola. Necesito el bus morado para llegar a mi trabajo sin hacer trasbordo”, dijo una pasajera.

En tanto, otra manifestó su molestia debido a que su destino era la avenida Tacna y que ahora, al no circular los buses cuya ruta era dicha vía, también tenía que hacer trasbordo y gastar más en pasaje.

“Ahora tendré que tomar dos carros. Ojalá el Gobierno arregle pronto este problema porque sino voy a tener que tomar dos carros para ir a trabajar y el pasaje se incrementará”, declaró. “Nadie nos avisó, tendré que tomar un colectivo porque sino llegaré tarde a mi trabajo”, dijo otra pasajera.

Diario OJO pudo comprobar que, a pesar del desconcierto de los pasajeros, no se formó caos en los paraderos debido a que los orientadores de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) estuvieron brindando información sobre las empresas de transporte que reemplazaron a los buses del Corredor Morado en sus rutas. El panorama fue el mismo en la avenida Abancay.

Sergio Chimpen, vocero de la ATU, informó que entre 7 y 9 líneas reemplazaron a los buses del Corredor Morado de manera temporal. “Esta autorización a las líneas es temporal, hasta lograr un punto de equilibrio, un consenso con el operador privado del Corredor Morado”, dijo a diario OJO.

MÁS PROBLEMAS

Luis Morán, representante del Corredor Azul, dijo que también están evaluando la continuidad de sus servicios. De igual forma, Ángel Mendoza, representante del Corredor Rojo, señaló que analizarán si este servicio paraliza ante la falta de compromiso por parte del Gobierno.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez, dijo que no se cuenta con el marco jurídico que permita pagar la compensación reclamada por los corredores.