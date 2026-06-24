En el marco de su 192.° aniversario, la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana (SBLM), en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), realizará el domingo 28 de junio la bicicleteada “Pedaleando con corazón”, una jornada que combina deporte, solidaridad y apoyo social en una de las principales vías de la capital.

Vecinos, familias, colectivos de ciclistas, instituciones educativas y ciudadanía en general podrán sumarse a esta iniciativa benéfica mediante la donación de víveres no perecibles o artículos de higiene destinados a las personas atendidas en los programas sociales de la Beneficencia de Lima.

Residentes, estudiantes, usuarios de la institución y benefactores también participarán en esta actividad especial, que busca fortalecer el vínculo entre la comunidad y la labor social.

El punto de concentración será a partir de las 8:00 a. m. en el cruce de la cuadra 5 de la avenida Arequipa con el jirón Natalio Sánchez, junto al Parque Washington, en el Cercado de Lima. Desde allí, los inscritos se dirigirán hasta la Ciclovía Recreativa, ubicada en la cuadra 52, en el distrito de Miraflores, con retorno por la misma vía. El recorrido contará con puntos de control, orientación, hidratación, primeros auxilios y apoyo a los participantes.

CÓMO AYUDAR

Los interesados podrán registrarse de manera virtual a través de las redes sociales de la SBLM o inscribirse el mismo día en el punto de partida hasta las 9:00 a. m. Como gesto de solidaridad, se invita a los participantes a contribuir a los programas sociales de la Beneficencia de Lima con víveres no perecibles (menestras, fideos, avena, conservas, aceite, leche evaporada y azúcar), así como artículos de higiene (papel higiénico, jabón, pasta dental y pañales).

El uso de casco será obligatorio. Se recomienda, además, asistir con una bicicleta en buen estado, portar elementos reflectivos y llevar hidratación personal. Los menores de edad deberán participar acompañados de sus padres o apoderados.

Todo lo recaudado beneficiará a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad atendidas por la Beneficencia de Lima en espacios como el Hogar Canevaro, el Puericultorio Pérez Araníbar, el Instituto Sevilla y sus comedores sociales.

La bicicleteada es organizada por la Beneficencia de Lima y la Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Movilidad Urbana, en el marco del mes del Día Mundial de la Bicicleta, con el propósito de promover estilos de vida saludables, fomentar el uso responsable de este medio de transporte y fortalecer la cultura de solidaridad entre los ciudadanos.

Con esta iniciativa, la Beneficencia de Lima culmina las celebraciones por su 192.° aniversario y reafirma su compromiso, vigente desde 1834, de brindar apoyo a quienes más lo necesitan y contribuir a la construcción de una ciudad más solidaria.