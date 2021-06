El país se encuentra viviendo una gran angustia debido a la contabilización de votos de la segunda vuelta electoral entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Y es que miles de peruanos se encuentran debatiendo por quién alcanzaría ser la máxima autoridad del Perú.

Si bien, actualmente el candidato por Perú Libre lleva la ventaja y muchos ya lo consideran el ganador, otros aún tienen esperanzas de que la lideresa de Fuerza Popular pueda alcanzarlo con los votos del extranjero.

Sin embargo, un peculiar hecho llamó bastante la atención. Y es que a través de Twitter, algunos usuarios han creado una campaña con el objetivo de incentivar a no viajar a Cusco, pues en dicho departamento, el profesor obtuvo más del 80% de votos a favor.

“¿Cómo hará Cusco (departamento donde ganó Castillo) con el turismo sin fines de lucro?”, “Según algunos comentarios, los cusqueños están felices de que no haya turismo limeño, creo que no entienden que no hablamos de limeñitos yendo a Cusco”, “A Cusco o Arequipa no voy. Que vivan del turismo ‘sin fines de lucro’”, son algunos de los fuertes comentarios.

