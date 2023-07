El periodista Bryan Paredes ha publicado Infancias, su primer libro de ficción, con trece cuentos llenos de contrastes e ironías que exploran sin concesiones el mundo de la infancia y otras etapas, cuyas experiencias determinan nuestros derroteros de vida.

El debut literario, aparecido bajo el sello independiente Dendro Editorial, julio 2023, cuenta con un prólogo del escritor Orlando Mazeyra Guillén, quien ha señalado que “este libro da cuenta de esas primeras veces, dolorosas e impactantes, intensas y fulgurantes: los primeros amores, los primeros viajes, los primeros adioses, los primeros muertos, los primeros fracasos…”.

El colegio, el trabajo, la vida familiar e íntima son los terrenos en los que se mueven los relatos del también crítico literario. Ambientados en San Juan de Lurigancho (Lima) y La Esperanza (Trujillo), los textos no son “cuentos amables”, como destaca el narrador Luis Fernando Cueto, ganador del Premio José Watanabe Varas 2022.

“‘Infancias’ nos muestra el mundo con una mirada distinta, desprejuiciada y sin concesiones. No son, por cierto, cuentos amables, no están hechos para el solaz o la nostalgia, sino para cuestionar y sacudir conciencias. De allí que quien se adentre en su lectura puede resultar conmovido o indignado, aceptar su responsabilidad o escandalizarse, pero no quedar indiferente», comenta Cueto.

Mientras que para la escritora Romina Paredes, autora de Famulus y Monstruos, el libro de Paredes tiene el duelo como un tema transversal en sus historias: “La dictadura escolar es una cantera de acoso e impunidad que atraviesa la ópera prima de Bryan Paredes, en donde las relaciones de poder en la infancia hacen que sus personajes traduzcan la valentía en violencia. El duelo transita por los trece relatos de forma espectral, decantando en un eros-tánatos que los consume”.

Sobre el autor:

BRYAN PAREDES (Lima, 1993)

Periodista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha trabajado como cronista policial y cultural en distintos medios. Reseña libros y escribe sobre series, películas y animes. Sus cuentos han aparecido en las antologías Historias mínimas (Dendro, 2020) y Papel para aviones (Academia Peruana de la Lengua, 2020).

OJO AL DATO. El libro está disponible en las librerías El Virrey de Miraflores, Ciudad Librera, Escena Libre, El Virrey del Centro de Lima, y pronto en muchas más a nivel nacional.