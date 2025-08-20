Una peruana de 42 años podría enfrentarse a un condena de pena de muerte, tras ser detenida en el aeropuerto de Bali, en Indonesia, el pasado 12 de agosto, con 1.4 kilos de cocaína escondidos en juguete sexual y su ropa interior.

Por el sospechoso comportamiento que tuvo desde que llegó procedente de Catar, los agentes de aduanas y la policía local le hicieron un control adicional a la mujer identificada con las iniciales N.S.

Con equipos de rayos X, hallaron la droga camuflada en un juguete sexual introducido en sus genitales y entre su ropa íntima. También tenía pastillas de éxtasis escondidas en su brasier.

GRAVE. En una conferencia de prensa, el jefe de la división de narcóticos de Bali, Radiant, señaló que la peruana reconoció haber aceptado trasladar la droga a cambio de dinero, pero no dio más detalles.

No obstante, según la investigación, ella trasladó la ilegal mercancía hasta Indonesia a cambio de 20 mil dólares, que le ofreció un hombre a través de la Deep Web. La entrega de la droga fue realizada en Barcelona, España, donde inició su viaje.

Debido a sus actos, la mujer podría ser castigada con muchos años en prisión, cadena perpetua o pena de muerte, dado que el país contempla estas sanciones extremadamente duras para el tráfico de drogas.

Este caso se suma a la lista de procesos contra extranjeros que se han dado en ese territorio, donde más de 90 foráneos cumplen condenas por este delito.

Según Amnistía Internacional, Indonesia dictó 64 sentencias de muerte relacionadas con drogas, durante el 2024.