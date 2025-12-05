Con una destacada actuación, la atleta peruana Anita Poma consiguió ayer una nueva medalla de oro para el Perú al llegar primero en los 1500 metros femeninos en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025.

“¡Resistencia, velocidad y un corazón que no se rinde!”, dijo sobre su triunfo el Instituto Peruano del Deporte (IPD) en una publicación hecha en sus redes sociales.

La deportista logró alcanzar la cuarta presea dorada para el atletismo peruano en esta competencia, mientras que Verónica Huacasi obtuvo medalla de bronce al quedar en tercer lugar.

RESULTADOS. Otra sobresaliente participación la demostró Ángelo Caro, quien se consagró campeón en la modalidad Street masculina de skateboarding al obtener un puntaje de 239.83.

“Con fluidez, creatividad y una precisión impecable en cada truco, Ángelo demostró por qué es uno de los mejores del continente”, señaló el IPD.

Asimismo, Cristopher Tevez y Victoria Vásquez consiguieron en equipo el oro en billar en la modalidad Bola 9 mixto.

Hasta ahora, el equipo peruano que disputa en las distintas disciplinas de los Juegos Bolivarianos ha superado el medio centenar de medallas de oro. En total, suman 59, además de 57 de plata y 87 de bronce.

OJO AL DATO. El Perú mantiene la tercera posición en el medallero, solo tiene adelante a Colombia y Venezuela, que suman más medallas.