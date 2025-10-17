Pese a ser reconocidos como la mejor gastronomía a nivel mundial, el Perú es el país con mayor inseguridad alimentaria de Sudamérica; es decir, un gran número de sus ciudadanos no tienen acceso a alimentos nutritivos que les permitan mantener una vida saludable, advirtió la nutricionista Jessica Huamán, Coordinadora de la Plataforma por la Seguridad Alimentaria.

“Los datos son contundentes, la inseguridad alimentaria moderada o grave afecta al 41 % de la población, que se estima en 13.9 millones de personas. De ellas, 4.9 millones (14.5%) viven inseguridad alimentaria grave, lo que significa saltarse comidas o incluso pasar un día sin comer”, refirió en el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora hoy 16 de octubre.

Alertó, además, que actualmente una dieta adecuada cuesta 4.34 dólares diarios (20 soles) por persona, y el33 % de los peruanos no puede pagar este costo.

PROBLEMA. Esto ocurre pese a que el Perú tiene una Ley de Seguridad Alimentaria, ya reglamentada, que no se ejecuta en su totalidad. “Es necesario que la lucha contra la inseguridad alimentaria se asuma como una política de Estado a fin de garantizar la sostenibilidad de su implementación en el tiempo”, anotó Huamán.

El Banco de Alimentos Perú también hizo un llamado a la acción frente a la creciente crisis alimentaria.

Cada año se desperdician 12,8 millones de toneladas de alimentos, que servirían para quienes no tienen, señaló el Banco de Alimentos Perú.