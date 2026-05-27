El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, consideró como “palabras excesivas” las de Antauro Humala respecto a que al menos la mitad de votos conseguidos en la primera vuelta los debe al etnocacerismo que lidera.

“Bueno, yo creo que son palabras excesivas, ¿no? Pero son opiniones y se respetan las opiniones”, indicó sobre lo dicho por Humala, para quien el sector que lidera dio la mitad del 12 % de votos que con que JP irá a la segunda vuelta con Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Sin embargo, el candidato de Juntos por el Perú evitó criticar a Humala, lo que podría implicar la pérdida del bolsón de votos etnocaceristas que, según el cabecilla del “Andahuaylazo”, votará por JP en la segunda vuelta del próximo domingo 7 de junio.

Sánchez anunció que pronto dará a conocer a otros partidos que respaldarán a JP en la segunda vuelta, tras conocerse el apoyo público de Ahora Nación, de Alfonso López-Chau, y del Partido Cívico Obras, de Ricardo Belmont.

Quien ratificó que no apoyará a Sánchez es el líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto.

“Uno de los aliados que ahora esconden (en JP) es Humala. ¿Qué nos promete? Paredón, marihuana y Estado teocrático tahuantisuyano ¿Qué es esto? Estamos en el siglo XXI y es un aliado fundamental (de Sánchez). Y lo mismo, la presencia en el Congreso de gente que viene del Movadef y de Sendero Luminoso”, declaró Nieto a Exitosa respecto a sus diferencias con JP.

Críticas

En tanto, el excongresista José Barba Caballero recalcó que el apoyo del etnocacerista a JP confirma “el pacto extremista”, aunque “Antauro tiene claro que el camino de deslealtades del camarada Sánchez es una marca registrada”.

“Es muy difícil que salga de ese escenario. Antauro ha movilizado sus bases para apoyar la candidatura de Sánchez, hay que ser tremendamente ingenuos para no reparar en esto”, acotó el analista César Campos.

“Atencio, Chau, Nieto, Pérez, Guevara, Lescano y ahora Belmont. A todos, Sánchez les anda prometiendo ministerios. Confirmado, Sarratea se mudó a San Borja”, dijo Vladimir Cerrón.