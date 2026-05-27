Además de la anemia y desnutrición, hay otra forma de malnutrición que afecta la salud de los niños: el exceso de peso. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), en el país se evidencia un incremento sostenido del sobrepeso y la obesidad infantil y, en el 2025, un total de 149 mil 622 niños menores de cinco años fueron diagnosticados con estos males en establecimientos del salud del Ministerio de Salud (Minsa).

Esta cantidad equivale al 8.6 % de menores que fueron evaluados y muestra una tendencia al alza con respecto al 2024, cuando se les detectó esta acumulación anormal o excesiva de grasa a 147 mil 5730 (8.2 %). En específico, entre el 2023 y el 2025, el porcentaje de niños con sobrepeso pasó de 5.8 % a 6.6 %, mientras que la obesidad subió de 1.7 % a 2 %.

PROBLEMA. Para la nutricionista del Portal Salud en Casa, Giulianna Saldarriaga, esta preocupante realidad se debe a un mayor consumo de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, gaseosas, golosinas y comida rápida por parte de esta población. A esto se suma, el sedentarismo y el exceso de tiempo frente a pantallas. “Esto disminuye el gasto energético diario y favorece el aumento de peso”, dijo.

Por su parte, especialistas del INS advirtieron el exceso de peso en la infancia incrementa el riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, baja autoestima, entre otros problemas de salud. Asimismo, puede impactar negativamente en el crecimiento, el rendimiento escolar y la calidad de vida de los menores. Por ello, la importancia de promover hábitos saludables en entornos escolares y familiares.

OJO AL DATO. Saldarriaga advirtió que muchas veces los alimentos más económicos y disponibles son los menos saludables.