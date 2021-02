Phillip Butters utilizó unos minutos de su programa para increpar a la llamada “Generación del Bicentenario” a manifestarse contra los involucrados del escándalo del Vacunagate.

El popular “Sabelón” se refirió a los miles de jóvenes que salieron a marchar en contra de Manuel Merino en el mes de noviembre.

“¿Y donde está la generación bicentenario? Qué más prueba quieren de que toda la campaña para que caiga Merino fue armado junto a los medios de comunicación, a los medios no les importa si no hay tik toks, actorcitos (...) ahora ya no hay nada en escena y por eso el Perú ya no se indigna, o sea nadie se indigna con Vizcarra, con la Mazzeti, no está pasando nada, por eso digo que las marchas no fueron espontáneas, todo fue planificado”, señaló el conductor de Willax Tv.

“Los chicos deben de aprender a no ser borregos, el fenómeno 2.0 y el fenómeno del Tik Tok no existe en el mundo, si están informados y si tienen cerebro, no hay Tik Tok que te haga decir una estupidez, por eso los chicos han dicho y han hecho una estupidez y media”, añadió el polémico comunicador.

