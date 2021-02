Eldina Jaganjac ha revolucionado las redes sociales con su decisión de romper con los cánones de belleza tradicionales y no depilarse ni las cejas, ni el bozo, ni ninguna parte de su cuerpo.

Así, desde marzo de 2020, desde que empezó la cuarentena en todo el mundo, dejo de depilarse y aceptó con naturalidad su vello corporal.

Eldina vive en Copenhague, capital de Dinamarca, y contó al medio británico UNLAD que creció sintiéndose cada vez más frustrada por las expectativas que se les tenía a las mujeres, principalmente con lo que respecta a la depilación.

”Antes de dejar que mi vello creciera, sentía que había opciones extremadamente limitadas sobre cómo se suponía que debían verse las mujeres. Si un hombre no se afeita y no se depila las cejas, nadie se da cuenta ni comenta y no es nada fuera de lo común”, aseguró.

Aceptar su vello facial ha aumentado la confianza de Eldina, y no le molesta en absoluto lo que otras personas piensen de su apariencia. Eso es a pesar de que a veces recibe comentarios groseros y miradas de extraños.

“Es una elección personal que todos pueden hacer por sí mismos, y deseo que a la gente no le importe, sin importar cómo elija verse una mujer. He tenido gente que se me ha acercado en la calle y me ha dicho que estaba bien y otros que me han insultado”, agregó.

La danesa afirmó, en sus redes sociales, que no se siente preocupada por su apariencia, pues se siente igual de femenina.

