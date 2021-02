Luego que Rosángela Espinoza mostrara su incomodidad tras la elección de Rebeca Escribens a favor de Luciana Fuster en una competencia de TikTok en Esto Es Guerra; la conductora de América Espectáculos decidió utilizar unos minutos de su espacio para pronunciarse y aclarar algunos puntos.

“Esto es Guerra es un programa líder en su horario, que llega a tu hogar para llevar entretenimiento y diversión. Yo soy admiradora de todo el equipo de producción, técnicos, guerreros, combatientes, porque sé el trabajo inmenso que hacen, cuidan cada detalle”, comenzó diciendo.

“Es cierto que son muy selectivos a la hora de escoger a los jurados top a la hora de hacer este tipo de reality. Sin embargo, Rosángela, lamento no haber cubierto tus expectativas. Si te ofrezco disculpas porque estaba bastante alborotada, eso de hacer zoom con las cosas digitales, te ofrezco disculpas por la distracción”, agregó la popular ‘Doña Rebe’.

Sin embargo, la también actriz volvió a reafirmar su decisión sobre que Luciana Fuster hizo mejor el reto de TikTok que la ‘chica selfie’. “Ante eso solo me queda rectificar mi voto hacia Luciana Fuster porque me pareció que tuvo más sensualidad, brillo, mejor desenvolvimiento. Puede ser que ustedes no estén de acuerdo y Rosángela Espinoza tuvo una posición completamente válida”, finalizó.

