Rosángela Espinoza mostró su molestia luego de que Rebeca Escribens eligiera a Luciana Fuster en una competencia de Tik Tok en Esto Es Guerra.

La conductora de “América Espectáculos” la eligió luego de dejar entrever que su esposo influenciaba en su decisión, aunque fue en son de broma.

Esto para nada le gustó a Rebeca Escribens, quien la calificó de poco profesional. “Lo que pasa es que me parece increíble como Rebeca hace eso, no está siendo profesional, por eso no me interesa este concurso”.

Seguidamente, la chica selfie agregó: “No es tik toker para empezar y me hubiera gustado que este María Pía”.

En su defensa, Rebeca Escribens no se mostró sorprendida con lo dicho por Rosángela Espinoza asegurando que la guerrera es picona. “Tú eres la reina del Tik Tok, no me queda duda, pero aquí no hay falta de respeto, hay bromas, payasadas”.

Sin embargo Rosángela Espinoza se mostró muy molesta en todo momento. “Dice que su esposo elige, una se esfuerza en vano y no estás siendo profesional y no tienes ética en lo que haces”.

“Uno se prepara, yo sé que hay que respetar la decisión del jurado. No entiendo por qué tiene que decir “ay mi esposo”. ¿Qué tiene que ver su esposo aquí? No entiendo. Entonces que pongan a su esposo al costado y que elija también. No me hagan perder el tiempo, gracias (...) Para mí no es una payasada, me esfuerzo. Ponte en mi lugar, falta empatía”.

