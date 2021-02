Tras del escándalo que se desató luego que Dalia Duran, esposa de John Kelvin, sorprendiera al salir en redes a amenazar públicamente al cantante con contar detalles de su matrimonio; el cumbiambero decidió salir al frente para defenderse y pronunciarse al respecto.

“Dalia puedes mentir en redes, pero yo no me estoy escondiendo, ni de ti, ni de nadie. Si deseas hacer llamas del árbol caído hazlo, yo también haré lo mismo. Piensa antes de hablar con el hígado y el impulso, pero ya estoy acostumbrado a esto, siempre supe donde deseabas llegar”, escribió en su cuenta oficial de Facebook.

Por otra parte, John Kelvin también cuestionó al equipo de trabajo del programa de Magaly Medina, explícitamente al reportero Otto Díaz, quien habría intentado comunicarse con Dalia para poder tener una entrevista sobre lo ocurrido.

“En la prensa no hay amigos, siempre te dije, no me escuchas. Ellos solo te utilizan para sacarte información en tu momento de cólera y desesperación. Te utilizan para tener su nota, debería ser penado. Tu disque amigo nunca compró un pañal a mis hijos ¿o ayudó en algún momento? Pero si te dice amiga qué necesitas, te ayudo, voy a buscarte. ¿Ese es amigo? Por favor”, agregó el artista nacional.

