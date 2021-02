La exreina de belleza colombiana Daniella Álvarez reveló que volvió a trotar pese al diagnóstico de su pie derecho meses después de la amputación de su pierna izquierda.

A través de Instagram, Daniella Álvarez reveló que aunque nunca le dijeron que no volvería a trotar, tampoco le dieron esperanzas porque su pie derecho había quedado muy dañado de la isquemia que sufrió durante el año 2020.

“Contra todo pronóstico pude trotar! Mis fisios y técnicos de prótesis nunca me dijeron que no lo lograría, pero tampoco me dieron esperanzas porque no sabían cómo se comportaría mi pie derecho pues no ayudaría en mi propulsión”, explicó Daniella Álvarez

La exMiss Colombia señaló que jamás dudó que volvería a correr, por lo que se sintió muy emocionado cuando lo logró: “Yo nunca lo dudé, en mi cabeza solo existe el YO PUEDO. Cuando me solté de la mano de mi fisio y me vi trotando sola, lloraba por dentro de emoción. Ha sido igual todas las veces que he logrado algo por primera vez OTRA VEZ, demostrándome a mi misma que todo es posible a pesar del grado de dificultad”.

“Fueron 4 clases para llegar a esto y sinceramente creo que alcanzo a trotar 30 metros y debo parar a respirar, a descansar el muñón y la cadera que no están adaptados todavía al #blade. Antes me decían: “Dani mañana hagamos 21 kilómetros” y sin entrenar me corrí así el Ironman 70.3 en Cartagena. Mientras trotaba pensaba en esto y en vez de ponerme triste sonreí llena de gratitud por este segundo chance de la vida”, agregó.

Daniella Álvarez también agradeció a Dios y a su equipo por apoyarla en sus terapias. “Gracias a Dios por la fuerza que me da cada día y a aquellas personas que confían en mi y que me impulsan a lograrlo todo más rápido”, concluyó.

