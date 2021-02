Tal como advirtió, Dalia Durán, la esposa de John Kelvin, declaró al programa “Magaly TV La firme” y contó detalles de su relación.

Durante la conversación, la cubana no pudo dejar de llorar al pedir públicamente a su esposo que se aleje de ella para siempre.

“Yo lo único que quiero es que se desaparezca de mi vida, que me deje en paz, que no me vuelva a buscar, que cuando esté mal, que ya no me busque”, dijo entre lágrimas.

De acuerdo a Dalia Durán, el último problema que tuvieron fue por un engaño: “Todo fue por una mentira de él, hace cosas detrás de mí, sin consultármelo y cosas que han pasado y todo se ha venido juntando”.

“Me ha venido económicamente afectando y ya no aguanto más”, expresó Dalia, quien aseguró que siempre tuvo una relación con John Kelvin y que, de hecho, sus cosas continúan en su casa.

De otro lado, Dalia Durán hizo una grave denuncia al asegurar que en el pasado fue agredida físicamente por John Kelvin: “En algún momento sí, pero ya pasó. Hoy día no”.

