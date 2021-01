Magaly Medina expuso en la última edición de su programa a Jossmery Toledo y John Kelvin en lo que sería una fiesta en plena avance de la segunda ola por el coronavirus.

Y es que como se puede apreciar en dichas imágenes, dichos personajes no estaban cumpliendo con las normas de bioseguridad para evitar el contagio de esta terrible enfermedad que aqueja a todo el país.

Recordemos que semanas atrás, el cantante fue captado animando un “privadito” pese a que los eventos sociales están completamente prohibidos. Todo habría sucedido en una exclusiva cada ubicada en Cieneguilla.

Sin embargo, la Policía Nacional del Perú llegó a la fiesta para intervenir a los asistentes, quienes no utilizaban mascarilla no respetaban el distanciamiento social.

Frente a ello, Jossmery Toledo intentó justificar de alguna manera su presencia en dicho evento. “Me has dicho que si yo he estado en la intervención y no he estado en la intervención. Cuando yo he llegado solo he compartido y he saludado a Ángela (cumpleañera)... Habrá sido diez, quince minutos y de ahí yo me he retirado”, mencionó.

