Magaly Medina arremetió contra el Gobierno por decretar nuevamente el confinamiento total en Lima Metropolitana y otras regiones.

Durante el programa “Magaly TV La firme”, la periodista aseguró que recibió la noticia como “un baldazo de agua fría”.

“Volver a un confinamiento que fracasó en una primera etapa, que sumergió al país en una pobreza tremenda (...) y volvernos a tomar una medida que fue un fracaso, un fiasco total”, fueron las contundentes palabras de Magaly Medina.

“¿Cuál es la lógica con la que ellos dictan medidas como la de ahorita otra vez?”, preguntó la “urraca”.

En ese sentido, Magaly Medina arremetió contra la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, y recordó que el gobierno de Martín Vizcarra fracasó en el control de la pandemia pese a que hubo una cuarentena estricta.

“Yo me pregunto, si ya resultó el gobierno inoperante para atender la pobreza, para atender a la gente durante la primera cuarentena, ¿lo hará ahora? Yo no sé la ministra Mazzetti, la ministra de Salud, realmente... La misma que aconsejó la primera cuarentena y que estoy segura aconseja la segunda cuarentena y que hasta ahora no tenemos vacuna, que ella es la responsable política que no tengamos vacuna. Ella es la que ahora ve como primera salida ‘vamos todos a encerrarnos, que el país se vaya al diablo, que la gente se muera de hambre, que pierdan sus trabajos’”, sentenció.

