El Ministerio de Relaciones Exteriores exhortó a los peruanos en Medio Oriente a evaluar su salida inmediata hacia países seguros, ante la escalada del conflicto en la región.

La Cancillería señaló que quienes no tengan una permanencia esencial deben considerar abandonar la zona mientras aún existan rutas disponibles y condiciones para hacerlo.

La advertencia responde al incremento de la tensión, que podría derivar en cierres de aeropuertos, cancelación de vuelos y mayores restricciones de movilidad.

En ese contexto, se recomendó a los connacionales actuar con anticipación y no esperar a que la situación se agrave.

El comunicado también pidió extremar precauciones, evitar zonas de riesgo y reducir desplazamientos innecesarios dentro de los países donde residen.

Asimismo, se instó a seguir las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales.

Como medida preventiva, se recomendó tener documentos personales y familiares vigentes, a fin de facilitar una eventual salida o evacuación.

La Cancillería también solicitó mantener contacto constante con embajadas y consulados, además de registrarse en sus plataformas informativas.

Actualmente, cerca de 5,500 peruanos permanecen en Medio Oriente, siendo Israel el país con mayor concentración, con unos 3,100 ciudadanos.

​El Ejecutivo oficializó una nueva disposición que permite el retiro de personal del servicio exterior en contextos de riesgo. La medida busca resguardar la seguridad de funcionarios y sus familias ante el incremento de conflictos en distintas regiones del mundo.​