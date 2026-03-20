Tras el escándalo de infidelidad que involucra a los “chicos reality” Mario Irivarren y Said Palao, durante un viaje a Argentina, las redes sociales explotaron con las reacciones de mujeres peruanas, quienes a través de videos piden cancelar las despedidas de solteros.

Esto a raíz de que ambos modelos estuvieron con mujeres en un yate en tierras gauchas para celebrar la despedida de soltero del empresario recientemente casado Francisco Sierralta, a quien también se le vio engañando a su esposa.

Inclusive varias usuarias de Tik Tok que están próximas a casarse señalan que estas fiestas deben quedar prohibidas y que no les darán permiso a sus futuros esposos porque los hombres son “alcahuetes”.

“El día a que tu marido lo inviten a una despedida de soltero no lo mandes y menos después del ampay”, “Se cancelan todas las despedidas de soltero debido a los últimos acontecimientos”, “Este es un mensaje para los amigos de mi novio, olvídense de él, no va a ir a ningún lado”, fueron algunos de las frases que se hicieron virales.

Además de solidarizarse con Onelia Molina, ahora expareja de Irivarren, y Alejandra Baigorria, esposa de Said, las mujeres expresaron sentirse decepcionadas del género masculino pues “nadie se salva”.

IMPACTO. Ante estos casos de infidelidad, el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” sostuvo, que desde una perspectiva de salud mental, el engaño de una pareja puede generar un impacto significativo en la autoestima, la confianza y la estabilidad emocional.

“Ansiedad, tristeza, ira, confusión e incluso síntomas depresivos son algunas de las reacciones más comunes en quienes atraviesan esta situación”, señaló la psiquiatra Vanessa Herrera.

Por eso, la especialista consideró que el foco no debe estar únicamente en la decisión de perdonar o no, sino en el proceso emocional que enfrenta la persona engañada. Lo que haga después depende de factores emocionales, personales y del contexto de cada relación.

OJO AL DATO. Ayer fue el “Día del Hombre”, pero las mujeres señalaron que “no hay nada que celebrarles porque todos son