“Justicia para los perritos fallecidos”, “Que la justicia ladre por los que no pueden hacerlo” y “Tu recuerdo exige justicia”, son algunas frases que mostraban en carteles vecinos de San Isidro, quienes exigen justicia ante la muerte de sus mascotas provocada por un veneno que habría sido esparcido en áreas verdes del distrito.

“Nadie me va a devolver la vida de Toto, y el dolor que siento es demasiado grande, le arrebataron la vida y me arrebataron el corazón también. Exigimos justicia y que dejen de morir más perritos en San Isidro: Los están envenenando y no les importa investigar”, denunció Jazmín Baca, dueña de un can que falleció el último viernes.

Contó que Toto, su perrito, salió a su paseo nocturno acompañado de su amigo Terry y la pesadilla de ambos empezó en la calle 28 con Ricardo Angulo. Uno tras otro, los canes empezaron a convulsionar y botaban mucha saliva. Aunque de inmediato acudieron a veterinarias no lograron sobrevivir.

Según los vecinos, se han reportado al menos 20 casos de envenenamiento en la zona de Córpac, que abarca las calles 33, 27 y Ricardo Angulo, y hasta ayer, reportaron que seguía esparcido el veneno de color azul.

SIN RESPUESTA. Pese a las muertes, la Municipalidad de San Isidro solo se ha pronunciado el sábado 11 de octubre asegurando que iban a limpiar unas 20 manzanas. No obstante, esto no habría ocurrido y el riesgo continúa.

Por ello, los vecinos solicitaron a la alcaldesa Nancy Vizurraga la limpieza integral de los espacios públicos, así como una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares contra los responsables.

OJO AL DATO. Toto, Chester, Terry y Mawi son algunos de los perritos que han fallecido a causa de esta sustancia presente en áreas verdes.