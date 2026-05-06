Por orden del presidente Vladimir Putin, mallas se están colocando para cubrir la Plaza Roja, en el centro de Moscú, la capital de Rusia, a fin de evitar el ataque de drones ucranianos.

Ello se complementa con el anuncio de ayer, de una tregua para el 8 y el 9 de mayo, por el 81 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi.

Si Ucrania “perturba las celebraciones” del desfile de tropas en la Plaza Roja, Rusia anunció que lanzará un ataque masivo con misiles que arrasará Kiev.

Amenaza

El comunicado de Rusia, sobre la tregua con amenaza a Ucrania, fue más lejos que una advertencia militar ordinaria.

Moscú instó a la población civil de Kiev y al personal de las misiones diplomáticas extranjeras a abandonar la ciudad “de manera oportuna”, una señal que convierte la tregua en un ultimátum encubierto.

El mismo texto recordó que Rusia se había abstenido hasta ahora de lanzar ataques de ese alcance “por razones humanitarias”, dejando implícito que esa contención tiene fecha de vencimiento.