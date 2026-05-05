¡Susy lo hace de nuevo! La popular Susy Díaz se animó a interpretar, muy a su estilo, el tema “Nunca es suficiente” de la afamada agrupación mexicana Los Ángeles Azules, quienes llegarán a nuestro país este viernes 08 de mayo para ofrecer un súper concierto en Costa 21 de San Miguel. Las entradas están disponibles en Teleticket y la excongresista está emocionada por ser parte del show de los llamados “Reyes de la cumbia mexicana”.

“Estoy feliz, para mí es un sueño conocer a Los Ángeles Azules. ¿Quién no ha bailado y movido la cabeza con ellos? Ya dejé ‘La Trompeta’, ‘La Arrechazada’ y ahora me animé a cantar ‘Nunca es suficiente’, un tema que me encanta. Me dicen que Natalia Lafourcade hizo un feat con ellos… ¿por qué yo no? A cambio, yo les prometo tocar la trompeta”, sostuvo entre risas.

Cabe señalar que Los Ángeles Azules llegan con su marco musical completo, tras una exitosa gira que ha recorrido México y diversos países, donde su música es ampliamente reconocida y celebrada. No por algo, sus temas han sido galardonados con múltiples premios y su trayectoria habla por sí sola.

Fundados en la década de los 70 en Iztapalapa, México, Los Ángeles Azules han logrado posicionarse como uno de los máximos referentes de la cumbia a nivel mundial. Su estilo inconfundible, que mezcla sonidos tradicionales con arreglos modernos, los ha llevado a colaborar con grandes artistas internacionales y a conquistar nuevas generaciones. Canciones como “Cómo te voy a olvidar”, “El listón de tu pelo” y “Nunca es suficiente” se han convertido en verdaderos himnos que trascienden fronteras y épocas.

Los Ángeles Azules llegan a Lima para cautivarnos con todos sus éxitos y deleitarnos con la cumbia romántica que ha enamorado al mundo. La cita es este viernes 08 de mayo en un único y espectacular concierto en Costa 21. Las entradas ya están disponibles en Teleticket.