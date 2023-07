No se considera una influencer, pero Pierangeli Acosta (32) lo es. Tiene miles de seguidores que continuamente revisan sus redes sociales porque necesitan sus recomendaciones de las mejores tiendas de venta de ropa para mujer y niños, de productos para el hogar, de cuidado personal, entre otros. Además, a través de sus historias de Instagram, encuentran datos de ofertas y cupones para que puedan ahorrar.

¿Cómo surgió la idea de hacer este tipo de contenidos?

Abrí mi Instagram en octubre del 2019. Al inicio era como un blog de maternidad debido a que mi hijita había nacido tres meses antes, pero un año después cambié de público objetivo. Ahora también me siguen mujeres solteras, sin hijos y varones. Cambié mi contenido porque me di cuenta de que me encanta comprar. Así logré tener más seguidores. Algunos de mis videos tienen más de 2 millones de reproducciones.

¿Cuál es el objetivo de tus contenidos?

Ahorrar tiempo a las personas para que cuando vayan a comprar lo que desean se dirijan directamente a la tienda donde está el producto. También que conozcan los precios adecuados y así vayan con un presupuesto correcto. Mi requisito para recomendar es que los productos sean de calidad. Trato primero de probar las prendas, hago un control de calidad para que mis seguidores confíen en mi recomendación y adquieran los productos.

¿Qué tiendas sueles visitar?

Priorizo las del emporio comercial de Gamarra. Apoyo la formalidad. Voy a las tiendas formales que brindan un precio competitivo y buena calidad. Muchas personas usan la frase “bueno, bonito y barato”, pero yo uso “bueno, bonito y el precio justo”. Esta es la frase que mejor calza de acuerdo a la calidad del producto. Luego de ver mis contenidos, algunas personas ya no van a las tiendas y hacen las compras por internet porque tienen la seguridad de que le están comprando a una tienda formal.

¿Qué te dicen los emprendedores de las tiendas?

Les pido permiso para grabar en sus tiendas. La mayoría lo toma a bien porque las redes sociales son una gran ventana que les permite tener una exposición y revertir la situación complicada que puedan estar pasando. Muchos dueños de marcas, luego de ver sus prendas o artículos en mis redes me agradecen y me piden que regrese a sus tiendas para que me enseñen otros de sus productos.

¿Qué te comentan tus seguidores?

La mayoría son mujeres. Les encanta mi contenido, Muchas se muestran agradecidas porque trabajan y no cuentan con tiempo para hacer compras. Entonces, con mis publicaciones ahorran tiempo. Lo otro es que encuentran cosas que les gustan y que pueden comprar a un precio asequible. Otro grupo son los que ven mis contenidos para emprender, ya que compran y revenden los productos.

FICHA BIOGRÁFICA

Pieri Acosta tiene 32 años. Estudió Odontología en la Universidad San Martín de Porres y Odontopediatría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En su cuenta de TikTok @pieri.acosta tiene más de 66 mil seguidores.

140 mil seguidores tiene en su cuenta de Instagram @ pieri.acostaa.