Un joven trans de 23 años logró que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) cambie el nombre de su DNI de mujer a hombre, en la región de Piura.

Se trata del ingeniero Juan Víctor Ramos Maza (23), quien inició un proceso judicial en agosto del 2021 contra Reniec y un año después su demanda tuvo resultados.

“Tuve todo el apoyo de mi familia, en pandemia nos unimos mucho más y les comenté que yo ya no me sentía cómodo al momento de presentar un DNI y que me digan que no soy yo”, señaló Juan Ramos Maza en declaraciones a América Noticias.

Consultado por su nuevo nombre, el joven señaló que eligió el nombre en memoria de su abuelo, fallecido durante la pandemia del COVID-19.

Agregó que tuvo que lidiar en los tribunales durante casi un año por el nombre que ahora lleva, sin embargo, ahora se convirtió en la primera persona trans de Piura en cambiar el nombre de su DNI.

“Soy más que un trans, soy ingeniero y un chico tranquilo de buen corazón. Y así no (risas). Nosotros (los trans) somos mucho más que eso, deben conocernos”, señaló Juan Ramos Maza.

De acuerdo con el citado noticiero, el caso de Juan Víctor es un precedente en Piura. No obstante, actualmente en la región hay otras dos personas trans que vienen esperando un fallo a su favor para cambiar su nombre en el DNI.

Juan Ramos Maza finalizó indicando que el siguiente paso es cambiar el género de su DNI, ya que en el documento aparece como femenino.

