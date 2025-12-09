Cliver Huamán, el adolescente andahuaylino conocido como “Pol Deportes”, pasó de narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro colindante al estadio Monumental, en Ate, a pisar el mítico estadio Santiago Bernabéu, en España, y prepararse para cubrir mañana el Real Madrid versus Manchester City, por la Champions League.

El menor de 15 años arribó a territorio español el último domingo sin saber que un grupo de compatriotas que residen en este país lo recibirían en el aeropuerto de Madrid con abrazos, cánticos y gritos de “¡Perú, Perú!”, para brindarle su apoyo y desearle que cumpla sus sueños. “No me esperaba esto, gracias por el cariño”, expresó al publicar el video de la bienvenida en su cuenta de TikTok.

Esta no fue la única muestra de afecto. Al recorrer las calles, junto al equipo de Latina que lo acompaña, un niño venezolano se emocionó al conocerlo y le confesó que era su inspiración para cumplir sus propios sueños. Asimismo, una joven de Tarapoto, San Martín, lloró al expresar que “le llena de orgullo” que pueda cumplir su sueño de ser narrador de fútbol.

ORGULLO. Durante su estancia en España, Cliver, quien nació en Andahuaylas (Apurímac), recorrió las instalaciones del medio internacional Marca y brindó una entrevista en el programa “Marcador”, en la que asombró a los periodistas españoles al hacer un análisis sobre el jugador del Barcelona, Lamine Yamal.

“Lamine es un jugador de altibajos, a veces a un grandísimo nivel y otras se apaga un poco, pero eso es parte del fútbol”, expresó tras resaltar la admiración que siente por el fútbol español y contar que no podía ver muchos partidos porque no tenía televisión.

“He visto los clásicos, partidos del Barcelona, Betis, Atlético de Madrid. LaLiga está repleta de buenísimos equipos y un gran fútbol”, señaló. Además, se animó a enviar un saludo al Perú en quechua, desatando aplausos en la cabina.

Ahora Cliver solo espera lucir su talento narrando, a su estilo, el partido entre el Real Madrid y el Manchester City, correspondiente a la sexta jornada de la fase liga de la Champions League, ya que formará parte de la cobertura que realizará el Diario Marca.

Mientras espera esta gran oportunidad, recibió un emotivo saludo del narrador argentino, Mariano Closs, a quien admira. “Le mando un beso grande (...) Quince años tiene, me siento reflejado. Que triunfe y que le dé para adelante. Con 15 años le tienes que dar para adelante”, fue el mensaje.

1.7 millones de seguidores en sus redes tiene ahora Cliver, quien está orgulloso de sus raíces.

OJO AL DATO. “Cada persona tiene un sueño y mi sueño es ser narrador de fútbol y periodista”, expresó Cliver en sus redes.