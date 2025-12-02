“Cada persona tiene un sueño y mi sueño es ser narrador de fútbol y periodista. Eso es lo que más anhelo en esta vida”, expresó Cliver Huamán, de solo 15 años, quien sigue recibiendo elogios de todo el mundo por trasmitir, a través de TikTok, la final de la Copa Libertadores desde un cerro colindante al Estadio Monumental, en Ate.

El adolescente, conocido como Pol Deportes, ya que así se denomina la cuenta en la que publica sus videos y realiza sus transmisiones, viajó desde Andahuaylas, en Apurímac, hasta Lima, durante 18 horas, para relatar el decisivo encuentro entre Palmeiras y Flamengo.

Aunque no consiguió la acreditación para ingresar al estadio, igual cumplió su objetivo. Subió al cerro y, vestido con terno, micrófono en mano y con la bandera de Andahuaylas al hombro, narró el partido, a su estilo, alcanzando picos de 4.7 mil espectadores simultáneos.

GLOBAL. Las imágenes de él relatando el partido desde lo alto, con el Estadio Monumental al fondo, han dado la vuelta al mundo y han generado una ola de reacciones por parte, incluso, de periodistas de otros países.

“Cuando la decisión por perseguir los sueños y una profesión está por delante de todo”, señaló el periodista colombiano Samuel Vargas. “Pol Deportes es un ejemplo para todos”, dijo su colega de argentina Cristian Gigli.

“Yo no vi la final por ESPN, lo vi por POL DEPORTES”, “Pol Deportes es mi ídolo” y “Un crack” fueron otros mensajes que recibió en sus redes sociales Cliver, quien creció en una familia humilde y ha trabajado desde pequeño en la chacra familiar.

OJO AL DATO. Cliver también habla quechua, se quedará en Lima unos días y espera narrar hoy el partido entre Cristal y Alianza.