Las autoridades lograron incautar cerca de 7.5 millones de cigarrillos de contrabando en dos operativos realizados durante la última semana en la región Puno, evitando el ingreso al mercado nacional de mercadería ilegal valorizada en más de S/ 12 millones.

El primer operativo se llevó a cabo en el centro poblado Santa María de Ayabacas, donde agentes de la Policía Nacional del Perú interceptaron un camión que transportaba más de seis millones de cigarrillos de contrabando valorizados en aproximadamente S/ 6 millones.

Según las investigaciones preliminares, las 600 cajas de cigarrillos de la marca Golden Beach estaban ocultas tanto en la cabina como en la zona de carga del vehículo de placa Z3A-807. La unidad habría partido desde la frontera con Bolivia y utilizaba rutas alternas para evadir los controles de las autoridades.

Al percatarse de la presencia policial, el conductor intentó darse a la fuga, lo que dio inicio a una persecución en la que participaron efectivos del Área de la Policía Fiscal, la Unidad de Emergencia y el Escuadrón Verde de Juliaca.

Tras la intervención, se verificó que el transportista no contaba con documentación que acreditara el ingreso legal de la mercancía al país. De acuerdo con información preliminar de la autoridad aduanera, el valor de la carga supera ampliamente el monto establecido por la normativa vigente para configurar el presunto delito de contrabando.

Segundo decomiso

En una segunda intervención, realizada en la carretera Juliaca–Huancané, agentes de Aduanas y de la Policía Nacional intervinieron otro camión que trasladaba cerca de un millón y medio de cigarrillos de las marcas Golden Beach, Carlyle e Inca, entre otras.

Con ambos operativos, las autoridades lograron sacar de circulación cerca de 7.5 millones de cigarrillos ilegales que presuntamente tenían como destino diversos mercados de Lima y otras ciudades del país.

De acuerdo con información obtenida durante las investigaciones, los productos incautados serían de fabricación paraguaya e ingresaban al territorio nacional a través de redes de contrabando que operarían en coordinación con organizaciones criminales transnacionales.

La Policía Nacional destacó que continuará ejecutando operativos estratégicos y permanentes contra los delitos aduaneros, con el objetivo de proteger la economía formal, combatir el comercio ilícito y fortalecer la seguridad ciudadana.