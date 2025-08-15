Aurora Caruajulca

La noche del miércoles, un violento tiroteo en plena Panamericana Norte, en el óvalo Naranjal, en Los Olivos, cobró la vida del suboficial de segunda PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán (28).El agente de comisaría Laura Caller patrullaba la zona cuando detectó a dos sujetos en motocicleta que presuntamente extorsionaban a comerciantes.

Al percatarse de la presencia policial, los delincuentes, identificados como el venezolano Jesús Chanchamire Ibarra, alias “Petares”, y su cómplice “Negro”, emprendieron la fuga hacia el óvalo Huandoy. Los efectivos iniciaron una persecución intensa que derivó en un intercambio de disparos en plena vía.

En medio del enfrentamiento, Díaz recibió cuatro impactos de bala: en la cabeza, en la pierna y dos en zonas no protegidas por el chaleco antibalas. Gravemente herido, fue trasladado al hospital, donde confirmaron su deceso.El operativo desplegado, tras la balacera, permitió capturar a “Petares”, mientras que su cómplice logró huir pese a estar herido. Otro agente policial resultó herido durante la balacera.

JUSTICIA. Ayer, la Policía Nacional le rindió honores a Díaz Chapoñán a la salida de la Morgue de Lima. Entre aplausos y banderas, compañeros y familiares despidieron al agente, quien será ascendido póstumamente al grado inmediato superior. “¡Que se haga justicia!”, exigió su madre, Ida Chapoñán.Su esposa, Mayersy Lezama, reveló entre lágrimas que el suboficial tuvo que comprarse su propio chaleco antibalas.

“De nada me sirve que le rindan honores, no deben esperar que muera gente inocente”, dijo. Díaz era padre de una niña de cinco años y sustento de su familia.

En los últimos dos años, 51 policías han sido abatidos en cumplimiento de su deber, de acuerdo al reporte de los frentes de la Policía Nacional, a nivel regional, al que OJO tuvo acceso.

La muerte de Díaz Chapoñán se suma a la lista de agentes caídos en una ola de violencia criminal que no da tregua.

Hace un año, "Petares" también fue detenido por liderar la mafia 'One Family' que explotaba a trabajadoras sexuales, en Lince.