En el puesto de salud del centro poblado Santa Rosa de Cumbaza, en Tarapoto (San Martín), los equipos básicos como la balanza pediátrica, el hemoglobinómetro para descartar la anemia y el estetoscopio están inoperativos y en mal estado.

En los puestos de salud de Bajo Capiro y de Paratushiali, en la región Junín, no hay obstetra ni enfermero que atiendan a los pacientes, mientras que en el centro de salud Huáscar, en Huánuco, las tuberías de agua no funcionan y no se cuenta con este servicio básico.

Estas deficiencias, reportadas por la Defensoría del Pueblo en lo que va del año, demuestran lo que el propio diagnóstico de brechas del Ministerio de Salud (Minsa) revela: nueve de cada diez postas y centros de salud del primer nivel operan en condiciones inadecuadas.

#Tarapoto Pedimos a Red de Salud de Tarapoto atender situación crítica en que se encuentra Centro de Salud de Santa Rosa de Cumbaza. Equipos básicos se encuentran inoperativos y personal de salud realiza limpieza diaria del local ante falta de recursos.👉https://t.co/kw4UoUne8L pic.twitter.com/HCkAjsEPWS — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) September 4, 2023

Aunque deberían satisfacer las necesidades de salud de la población, el 98 % de estos establecimientos de salud a nivel nacional presentan capacidad instalada inadecuada, expresada en la precariedad de la infraestructura así como en equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente. En total, según el documento, 8954 de 9105.

Los departamentos de Madre de Dios, Tumbes y Junín registran el mayor porcentaje de postas y centros de salud en estas condiciones, al llegar a 99.89 %, mientras que Cusco tiene la brecha más baja con 89.97 %. Respecto a la capital, hay un total de 828.

También hay déficit de 1655 establecimientos de salud

A ese problema se suma que en el país faltan 1655 establecimientos de salud de primer nivel para cubrir la atención en las distintas regiones. Las brechas más altas están en Piura (65.22 %) y Cajamarca (62.50 %).

Al respecto, el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, advirtió a OJO que estos problemas se mantienen desde hace años y que ni por la pandemia del COVID-19 se mejoró el sistema de salud a nivel nacional.

“Actualmente, seguimos con deficiencias de especialistas, de camas UCI, los hospitales siguen deteriorados, el sistema de salud no ha mejorado. El Ministerio de Salud tiene que invertir y mejorarlos”, anotó.

Debido a las malas condiciones de postas y centros de salud, personas abarrotan los hospitales, también con deficiencias.

