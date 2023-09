Luego de las críticas por mantener el uso de vacunas monovalentes en pleno auge de linajes de la variante Ómicron del coronavirus, el ministro de Salud, César Vásquez, anunció ayer que su cartera aplicará en el país solo dosis bivalentes.

Para ello, dijo que su despacho trabaja en una resolución ministerial con la que actualizará el protocolo de vacunación anticovid, que, hasta ahora, dispone que las personas cumplan un esquema básico con dos dosis monovalentes.

“Hemos decidido no usar monovalente, a pesar de que tenemos (stock). Y, esta semana estamos sacando la resolución respectiva, para que se use solo bivalente a nivel nacional”, afirmó.

En el caso específico de adultos mayores o personas con comorbilidades, el funcionario señaló que ellos deben completar dos dosis de refuerzo con vacuna bivalente en un intervalo de 2 a 4 meses.

FUERA DE TIEMPO. En tanto, el contralor Nelson Shack dio a conocer que al menos 13 millones de vacunas monovalentes adquiridas en gobiernos anteriores estarían próximas a llegar; sin embargo, recomendó al Ministerio de Salud (Minsa) a no recibir estos antígenos.

“Vacunas monovalentes ahora no necesita el Perú; ya tenemos bivalentes. A pesar de que ya se pagaron, no es conveniente que el Estado las reciba, porque eso significaría hacer otros gastos sabiendo que no se van a aplicar y que, después, se van a perder”, subrayó.

En esa línea, recomendó al ministro Vásquez que “inicie las acciones legales de deslinde de responsabilidad, por el hecho de que las farmacéuticas y Covax Facility no cumplieron con el encargo original”.