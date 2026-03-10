En medio de la crisis energética que atraviesa el país por el racionamiento de gas natural, se registra un importante incremento del precio del balón de gas doméstico, lo que viene golpeando la economía familiar de los hogares que dependen de este recurso, así como a las ollas comunes, que no pueden adquirirlo por su alto costo.

En algunos distritos de Lima, las distribuidoras venden el balón de 10 kilos a más de 100 soles, como se reportó en San Miguel, donde una usuaria tuvo que pagar 105 soles según la boleta que se viralizó en redes sociales.

En Santa Anita, pasó de 45 soles a 80 soles, casi el doble. “Se aprovechan de la situación, es un abuso que cobren esa cantidad”, reclamó doña Rosario, una madre de familia afectada. También hubo alza en Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Jesús María.

Asimismo, está siendo difícil conseguir un balón. En Breña, las distribuidoras solo aceptaban balones de determinada marca por uno nuevo. “No nos quieren llenar otros cilindros”, dijo un repartidor de la empresa “Teresita”.

DIFÍCIL. Para las ollas comunes, el elevado costo de los balones de gas los pone en una situación crítica, tanto así que algunas han optado por cocinar con leña. Una de ellas es la olla común “Corazones Unidos”, en Carabayllo, donde hay cuatro balones de gas vacíos que no pueden ser recargados por los altos precios.

“El impacto de la emergencia energética es muy grande en las ollas. Muchas tienen dificultades para seguir cocinando. Algunas están usando leña, pero otras tienen temor por las consecuencias sanitarias”, señaló la vicepresidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima, Fortunata Palomino, a OJO.

“Desde la Red de ollas comunes estamos demandando que se ponga alto a la especulación de los precios”, agregó tras señalar que a este problema se suma el incremento de los precios de los alimentos.

Para las poblaciones más vulnerables, el Gobierno dispuso ayer otorgar, de manera excepcional y por única vez, un vale de descuento del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) adicional por el importe de S/ 10.00, lo que sirvirá para que adquieran un balón de gas doméstico a menos costo.

48 % de avance registra la reparación del gasoducto de Camisea, según el Gobierno.

OJO AL DATO. Según la Asociación de Grifos, hay desabastecimiento de GLP porque los camiones deben ir directamente a Pisco.