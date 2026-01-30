La economía de los hogares limeños viene siendo afectada por la tendencia al alza que registra el precio del pollo en los mercados minoristas de Lima en los últimos días. Según el aplicativo “Mi Caserita”, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), ayer fue vendido hasta a 11 soles el kilo; sin embargo, en distritos como Breña alcanzó los 12 soles.

Asimismo, el Sistema de Precios y Abastecimientos del Midagri precisó que, en estos centros de abastos, el costo de este producto eviscerado durante los últimos siete días se ubicó en 11.24 soles por kilo, lo que significó un aumento comparado a la semana pasada. En un recorrido por mercados, los comerciantes señalaron que esta subida se debía a la poca producción.

RAZONES. En el Mercado Los Olivos, ubicado en el distrito del mismo nombre, este producto básico en las mesas peruanas estaba siendo vendido ayer a 10.00 soles el kilo, según constató OJO, cuando la semana pasada su precio era de 9.50 soles. Además, solo tenían aves de bajo peso. El vendedor Jean Tello señaló que los pollos tienen un tamaño reducido porque no hay maíz

En el Mercado Universal, de Santa Anita, los comerciantes señalaron que no hay mucha producción. “Hay escasez de pollo. El domingo pasado estaba 9.50 soles y ahora 9.80 soles, hay subida”, dijo una comerciante.

En el mercado 3 de Febrero, de Breña, desde el domingo último, el kilo de pollo superaba los 11 soles, y en centros de abastos más pequeños del distrito, como el Mercado San José, del distrito llegó a 12 soles

Las amas de casa se mostraron preocupadas ante el alza y esperan que esta tendencia no siga, sino deberán reducir sus compras.

OJO AL DATO. El pollo es uno de los productos básicos en la canasta familiar de los peruanos, por lo que hay impacto económico.