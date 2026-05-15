Cuando aún falta resolver algunas actas electorales pero que ya no van a modificar la tendencia del conteo de votos, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que este domingo proclamará los resultados oficiales de la elección presidencial celebrada el pasado 12 de abril. Es decir, se confirmará a los candidatos que pasan a la segunda vuelta a realizarse el 7 de junio.

Con 15 actas por procesar (1 de Apurímac y 14 de Piura), los candidatos que pasan a segunda vuelta son Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Sánchez, en segundo lugar, supera a Rafael López Aliaga (Renovación Popular) por más de 20 mil votos.

“Se procederá a proclamar las fórmulas que pasarán a la segunda vuelta el próximo domingo 17 de mayo en horas de la mañana”, manifestó Roberto Burneo, presidente del JNE.

Publicó mensaje

Anoche, López Aliaga marchó junto a candidatos de su partido, rechazando el fraude electoral, y acusando al JNE y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de irregularidades en el proceso.

Más temprano, publicó un clip en su cuenta de TikTok donde se lee: “Que quede en la historia que me enfrenté a todos hasta el último aliento”.

“El partido se compromete a luchar firmemente desde el Congreso para desmantelar a esta organización criminal que pone en riesgo la democracia y la libertad”, comunicó Renovación Popular en horas de la mañana.

En horas de la noche, sus partidarios realizaron una marcha por las calles de Lima.

El congresista Alejandro Muñante (RP) admitió que no hubo un fraude sino un “sabotaje”, sobre todo, a nivel presidencial.