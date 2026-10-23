Aurora Caruajulca

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El precio de los ingredientes del cebiche comienza a golpear el bolsillo de los consumidores. En distintos mercados de Lima, el limón, el choclo y los pescados registran alzas, mientras crece la preocupación por el impacto del fenómeno El Niño en el abastecimiento durante los próximos meses.

En el mercado N° 2 de Surquillo, el kilo de limón pasó de S/3,50 a S/4, mientras que en los mercados de Canto Grande (San Juan de Lurigancho) subió de S/4 a S/4,50. En el mercado Balconcillo, en La Victoria, aumentó de S/4,20 a S/4,60 y, en los mercados de Comas, pasó de S/3,80 a S/4,20.El choclo también se encareció. En varios mercados, la unidad pasó de costar entre S/1 y S/2,50 a venderse entre S/3 y S/3,50.

La Victoria, subió de S/1,50 a S/3, un incremento que afecta a otro ingrediente habitual de este plato peruano.PESCADO. Los pescados registran variaciones importantes. Por ejemplo, en el mercado de Canto Grande, el kilo de perico pasó de S/25 o S/26 a S/34, mientras que el bonito entero aumentó de S/7 u S/8 a S/10 y S/11.El filete de bonito tampoco escapa al alza: actualmente cuesta S/20 el kilo, frente a los S/15 o S/16 anteriores. Estas variaciones afectan tanto a las familias como a los restaurantes y puestos de comida marina, que deben afrontar mayores costos para preparar sus platos.

El economista Guido Pennano advirtió que el precio del limón podría superar los S/20 por kilo durante el verano de 2027. Como antecedente, recordó que, durante un episodio anterior de El Niño, este cítrico llegó a costar S/18 por kilo.

El nuevo valor es una proyección y dependerá de la evolución del clima y de la producción, precisó. Ante este escenario, el posible aumento del precio del limón amenaza con encarecer aún más la preparación del cebiche, uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana.

Otros productos de la canasta familiar también subieron. En el mercado Lobatón, en Lince, la arveja pasó de S/8 a S/12 por kilo, mientras que el tomate aumentó de S/4 a S/6.La papa amarilla también registra incrementos.

Según los precios consignados en el reporte del Midagri, pasó de costar entre S/4,50 y S/5,50 a venderse entre S/6 y S/7 por kilo. En el Gran Mercado Mayorista de Lima, la papa Yungay subió de S/0,80–0,90 a S/1,30 por kilogramo. La falta de lluvias, en algunas zonas del país, y las dificultades de transporte también presionarían el incremento de los precios en este tubérculo.

El encarecimiento de los alimentos genera preocupación ante la posibilidad de que las condiciones climáticas asociadas a El Niño afecten la producción agrícola y la disponibilidad de productos, advirtieron los especialistas.​el sacosoles es el precio del saco de azúcar, que subió.

Anteriormente llegaba hasta los S/125El economista Guido Pennano recomienda extraer el zumo del limón y congelarlo en pequeñas bolsas para utilizarlo en caso de que el cítrico escasee.