¡No quieren cuarentena! El abogado Lucas Ghersi Murrillo señalo que diversos letrados presentarán una acción de amparo en contra de la inmovilización social obligatoria.

Ghersi afirmó que presentarán este mecanismo de amparo porque están hartos de que la ciudadanía no cuestiones las nuevas medidas restrictivas decretadas por el gobierno de Francisco Sagasti.

“El Estado no puede restringir los derechos como la libertad de tránsito, de empresa, de participación política, y muchos otros derechos. No se puede restringir al ‘champazo’, sino que se debe justificar directamente el porqué se está restringiendo tu derecho. Se tiene que demostrar que no hay ninguna medida alternativa que sirva para alcanzar el objetivo que se quiere cumplir”, indicó en Radio Exitosa.

“No puedes prohibir la actividad económica, el trabajo. Estás en país con casi 80% de informalidad y condenas a los peruanos a la pobreza y al hambre. La mayoría de peruanos no tienen Wi-Fi en su casa, agua, refrigerador, y ellos qué van a hacer durante la cuarentena. Es inadmisible”, concluyó.

Cabe recordar que Francisco Sagasti anunció que Lima y otras regiones pasaron al nivel de alerta sanitaria extrema.

“Hoy diez regiones están en el grupo extremo, lo que exige confinamiento, es decir cuarentena. Estas son Lima Metropolitana y Lima Región, Callao, Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica y Apurímac. Se limitan todas las actividades que impliquen desplazamientos fuera de la casa”, declaró en un mensaje a la Nación.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: el mundo se blinda para frenar la pandemia