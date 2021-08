Regis Huamán, profesor de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, se hizo viral por insultar a una estudiante ante sus demás compañeras en plena clase virtual.

“¿Quién es esa imbécil que habla así, que se ríe? Una imbécil, ja, ja, ja, dice. De qué se ríe, una chibola adefesia que no sabe nada, a mí discútanme con razones. (Dice el nombre de la universitaria), que nunca se repita, no te cojudeces conmigo, estoy hablando de ciencia y no de estupideces”, arremetió el docente muy docente al ver que una de las estudiantes se estaba ríendo.

Además, tal como se aprecia en un video mostrado por “Al estilo Juliana” , Huamán explicó que antes él pertenecía a una religión religiosa. Sin embargo, se dio cuenta que “nada de eso servía en la vida”.

“Es que históricamente nos han deformado el cerebro, no nos dan opciones, yo mismo he sido religioso, adventista, más de 28 años hasta que me di cuenta que eso era una estupidez y decidí dejar de ser estúpido. Eso es una decisión de cada uno, la única manera de crecer, es dejar de ser estúpido, no hay otra salida”, expresó.

Por último y para sorpresa de sus estudiantes, Regis Huamán atacó también a diversas figuras del ámbito político. De acuerdo con el profesor, él era académicamente superior a todos ellos.

“Hasta ahora no ha habido ningún irracional que me ha vencido en buena ley. Eso también va para los del Partido Morado, de la corrupta Keiko, seudopartidos, no son organizaciones criminales. Créanme que si (Jorge) Del Castillo se me pone adelante, yo lo destrozo, como a quien sea, a los apristas les decía que me pongan lo mejor de sus seudo ideólogos para destrozarlos y yo lo hago, porque sé de qué pie cojean, sé cuál es su posición”, finalizó.





