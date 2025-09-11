En un esfuerzo por fomentar la conciencia ambiental y promover el reciclaje en la comunidad, la Subgerencia de Medio Ambiente del distrito de Carabayllo, liderada por el Ing. Luis Patilla y con el respaldo del alcalde Pablo Mendoza, ha lanzado por primera vez en Lima Metropolitana el innovador programa “Eco Cine”.

Este proyecto pionero invita a los vecinos a disfrutar de funciones de cine al aire libre en distintos puntos del distrito, donde la entrada simbólica será la entrega de tres botellas plásticas reciclables por persona. De esta manera, el municipio busca crear un hábito responsable de manejo de residuos mientras ofrece una experiencia cultural gratuita, las funciones se desarrollarán en distintos puntos del distrito.

“El objetivo es claro: educar de forma entretenida y accesible sobre la conservación del planeta. Las fechas y lugares de las funciones serán anunciadas en las redes oficiales del municipio”, informó el Ing. Luis Patilla, impulsor de esta iniciativa.

Además del Eco Cine, la Municipalidad de Carabayllo viene ejecutando otros proyectos ambientales como campañas de arborización, programas de reciclaje, y la formalización de recicladores mediante el empadronamiento y entrega de equipos de protección personal (EPPS). También se están implementando talleres y jornadas de educación ambiental para vecinos y escolares, con el fin de fortalecer una cultura ecológica en todo el distrito.

“Enfrentamos altos niveles de contaminación debido a la quema de basura en las calles y la falta de conciencia ambiental. Con estas acciones buscamos reverdecer Carabayllo, mejorar la calidad del aire y crear más áreas verdes. Queremos que nuestro distrito se convierta en el pulmón de Lima Metropolitana y que todos los carabayllanos se sientan orgullosos de pertenecer a él”, concluyó el Ing. Luis Patilla.