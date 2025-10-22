Después de 95 años, el Puericultorio Pérez Araníbar, centro de acogida residencial más grande del país para niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección familiar, cuenta con un nuevo sistema de agua y saneamiento. La obra, que supera el millón de soles, fue ejecutada gracias a una gestión de la Sociedad de la Beneficencia de Lima Metropolitana (SBLM).

Las tuberías del hogar infantil ubicado en Magdalena del Mar no habían sido renovadas a lo largo de sus 95 años de vida institucional, lo que ocasionó durante todo este periodo constantes fugas de agua y filtraciones en el interior del predio. Frente a ese panorama, la Beneficencia de Lima, en su función de administradora, priorizó a inicio del 2025 la ejecución de un proyecto que permita un entorno saludable y seguro a los menores de edad.

El proyecto fue presentado al Fondo Concursable del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que proviene del 1 % de la venta bruta de juegos de lotería y similares. Tras participar de la convocatoria, la SBLM fue seleccionada para ejecutar la obra.

“El Puericultorio tiene más de 90 años y no se había cambiado el desagüe ni las cañerías de agua. Se pueden imaginar que eso es un elemento negativo para los niños que se alberga, para la seguridad esencial que se debe tener en el evento sanitario; entonces se tomó la decisión de responder a las necesidades del Puericultorio para crear la infraestructura adecuada en agua y desagüe”, dijo el presidente de la SBLM, Arturo Rubio Feijoo, durante el proceso de instalación de tubos de desagüe.

Por su parte, el gerente general de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana (SBLM), Francisco Dulmer Cuya, refirió que era crucial un cambio total de la red, pues las estructuras del Puericultorio estaban empezando a debilitarse. Resaltó, en esa línea, la iniciativa de la SBLM.

“Es un proyecto superior al millón de soles, que implica el cambio de redes, la totalidad de redes de agua y desagüe, que están alrededor de todo el Puericultorio. El Puericultorio tiene una población muy numerosa de niños que van a sus clases de colegio. Es una buena manifestación como una organización como la Beneficencia está al servicio de los niños más desvalidos y desprotegidos del Perú”, explicó Dulmer Cuya, durante uno de los trabajos de inspección de la obra.

El Puericultorio Pérez Araníbar atiende a la fecha a más de 140 menores de edad, entre bebés, niños, niñas y adolescentes, que cuentan con medidas de protección dispuestas por el MIMP, recordó su directora, Andrea Harman. Desde que son acogidos, reciben por parte del Puericultorio atención de vivienda, alimentación, salud, educación, vestido, recreación y formación con valores.

Tecnología de avanzada

La obra, que inició en abril de este año, contempló el cambio total de las redes del Puericultorio, y cada 90 días se presentaron las rendiciones de avance de la obra. Además, las observaciones referidas en el Informe de Hito de Control N.° 008-2025-OCI/0479-SCC de la Contraloría General de la República, fueron atendidas.

El procedimiento empleado en el proyecto fue el cracking o trenchless, tecnología de avanzada que reemplaza las tuberías subterráneas. Asimismo, minimiza excavaciones a cielo abierto, ruidos molestos e incluso los tiempos de la obra.

Durante todo este tiempo, los trabajados se desarrollaron sin afectar la tranquilidad y el cronograma de actividades de los albergados en el centro infantil, salvaguardando su bienestar y seguridad.

En total, mil 390 metros de tuberías de agua, 40 válvulas nuevas para los diferentes ambientes, 900 metros de tubo de desagüe y 17 buzones fueron empleados en la obra.

La Beneficencia de Lima puso en ejecución este nuevo sistema, de acuerdo al cronograma establecido, y siguiendo su compromiso a inicios de año. Además, reafirma su compromiso de velar por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de desprotección familiar provisional.