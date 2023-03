Debido a la situación que atravesamos a nivel nacional, las catástrofes nacionales siguen azotando distintos puntos de nuestro país. Punta Hermosa, uno de los complejos de playas más exclusivos de Lima también fue escenario de un terrible huaico que destruyó todo a su paso dejando daños materiales a todos los vecinos.

A pocas horas de la tragedia, los vecinos del distrito no han dejado de pedir ayuda para remover el barro y la basura de la zona. A través de videos de TikTok, el usuario Pacu Escudero ha mostrado la situación que atraviesan los residentes y aprovechó el momento para visibilizar las necesidades del grupo que está apoyando con la limpieza de las calles. De igual forma, pidió donaciones de bloqueadores para protegerse del sol durante las labores. No obstante, algunos usuarios malintencionados optaron por dejar comentarios negativos burlándose de la crisis que se atraviesa en el distrito.

“Mano, el barro es bloqueador natural”, “Llega el huayco: él lo surfea broeeer” y “Van a pedir bloqueador y lentes de sol” son algunos de los mensajes que se compartieron en el video. El principal motor de estos comentarios era aludir que los vecinos no necesitaban ayuda por tener grandes capacidades adquisitivas. Muchos de los internautas también aprovecharon en aludir que “no los dejaban entrar” al distrito para ayudar por no ser residentes o que “no pasaron el filtro de color” para poder ingresar. Esto evidentemente molestó a “Pacu” quien pidió un poco de empatía y que no se burlen de la situación. ¿Qué opinas al respecto?

