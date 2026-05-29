Una advertencia lanzó el excandidato de Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, sobre el líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien disputa la segunda vuelta, al considerar que tiene una “negativa” relación con la minería formal, lo que representa un peligro para el desarrollo económico del país.

“El señor Roberto Sánchez tiene una actitud muy hostil hacia la minería formal”, aseguró en RPP y agregó que parte del entorno político del candidato comparte esa misma visión, incluido quienes formarán parte del nuevo Senado.

“No solamente él, parte de su entorno político e, incluso, en el Senado nuevo, hay una representación antiminería formal importante”, manifestó el exaspirante al sillón presidencial tras alertar que esto podría dificultar la ejecución de grandes proyectos extractivos.

EFECTO. Belaúnde indicó que esta postura podría convertirse en una “amenaza política” para el Perú, debido a la importancia que tiene la actividad minera en la economía nacional.

“El Perú no va a poder desarrollarse si no pone en valor su potencial minero”, afirmó, remarcando que dicho sector representa una de las principales fuentes de recaudación fiscal del país.

Por otro lado, el también empresario confesó que, personalmente, apoyará la candidatura de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, quien se enfrenta a Sánchez en los comicios de este 7 de junio.

OJO AL DATO. Belaúnde sostuvo que su partido Libertad Popular decidió que cada integrante “es libre de votar acorde a su conciencia”.