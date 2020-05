El exministro de Defensa, Rafael Rey, sugirió a América Televisión que no emita el reality “Esto es Guerra” y que, en su lugar, difunda un programa de Educación Cívica “para que los peruanos aprendamos a ser responsables”.

“Copio sugerencia para América TV que me envía una buena señora. Ojalá le hicieran caso. Pero sospecho que no lo harán. Lo que les importa no es la educación cívica, ni los valores, ni la cultura. Lo que les importa son los $$ (dólares) que trae el rating que genera la rentable frivolidad”, agregó en un comentario en su cuenta de Twitter.

Cuando un usuario le increpó por supuestamente restringir la libertad de expresión, el miembro del directorio del Banco Central de Reserva (BCR) respondió:

“¿Hacerle una sugerencia un canal es “restringir la libertad de expresión”? ¿Solo ellos tienen esa “libertad”? ¿Y dónde está mi libertad de expresión? En uso de ella y para que no haya dudas d lo que pienso: ¡ESOS PROGRAMAS SON BASURA!”.

CRITICA A VIZCARRA

De otro lado, criticó al gobierno de Martín Vizcarra y lo tildó como el peor de los últimos 45 años.

“Es el que más daño moral y social está causando al país. Y, con esta extensa y general cuarentena sin estrategia alguna, también económico”, sostuvo.

