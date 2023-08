Sin imaginar que la muerte lo rondaba, el suboficial de primera PNP Aldo Renato Valdivia Avendaño (37) caminaba tranquilamente, desde su casa hacia el paradero, cuando fue asesinado por “raqueteros”, en el distrito de San Martín de Porres.

Agentes policiales cercaron la escena del crimen

Al parecer, el efectivo policial se resistió al robo de sus pertenencias y se enfrentó a los ladrones, pero uno de ellos le disparó y le robó su arma de reglamento.

La policía presume que el móvil fue un asalto, pero la pareja de la víctima cree que se trata de una venganza y sospecha de un amigo del agente, quien le debe dinero.

El violento asalto se produjo cuando Valdivia transitaba por el frontis de un inmueble situado en la manzana D, lote 22, en el cruce de la calle Los Héroes con la avenida Central, en la urbanización Manzanillo, a las 5:00 de la mañana de ayer.

El agente, quien prestaba servicio en la División Policial Norte 1, realizando patrullaje en esta jurisdicción, había salido minutos antes de su inmueble, el cual alquila y habita con su conviviente.

Sin que se percatara, dos delincuentes, abordo de una moto roja, se le acercaron por detrás. Uno de los rateros descendió e intentó arrebatarle sus pertenencias. El efectivo hizo algunos disparos al aire y corrió hacia su casa.

Lamentablemente, uno de los pistoleros lo persiguió y le disparó por la espalda. Y al verlo tendido en el piso, ensangrentado, le robó su arma de reglamento.

Al lugar llegaron los peritos y efectivos policiales de la zona, quienes cercaron la escena y procedieron al registro.

Por su lado, la pareja de la víctima, dijo que el crimen sería una venganza. “Por todas las pruebas que tengo, yo sospecho de un policía, su compañero en la comisaría de Laura Caller, quien le debía dinero”, dijo la mujer.

Y, agregó, que, “por las imágenes que me han hecho ver, los delincuentes fueron de frente a matarlo, pero mi esposo se adelantó al disparo. Exijo que una minuciosa investigación porque no voy a parar hasta dar con el culpable. No le robaron sus cosas, no creo que haya sido un robo”.

Además, la viuda dijo, que Aldo Valdivia trabajó hasta hace pocos días en la comisaría Laura Caller, en el distrito de Los Olivos.

Los efectivos del Depincri Los Olivos visualizan los videos de seguridad para dar con los “raqueteros” asesinos.